【ワシントン＝池田慶太】米国のマイク・ウォルツ国連大使は２２日のＣＢＳニュースの番組で、ホルムズ海峡の安全確保を巡り、日本の高市首相が自衛隊による支援を「約束した」と述べた。支援の時期については、米イスラエルとイランの完全な停戦実現後かどうかは言及しなかった。ウォルツ氏は、ペルシャ湾を通るエネルギーの８０％がアジアに向かっていると指摘し、「同盟の国々が支援しようとしている。そうするべきだ」と語