23日（月）午後は西から天気回復も、関東や北陸では急な雷雨に注意。＜23日（月）の天気＞本州の南を進む低気圧や前線の影響で、午前中は西日本〜東日本の広い範囲で雨が降りました。西日本ではすでにやんでいるところが多く、午後は晴れて暖かくなるでしょう。東日本も次第に回復しますが、関東内陸部や北陸では夕方にかけて大気の状態が不安定になりそうです。雨がやんだあとも、急にザッと降る雨や雷に注意してください。一方、