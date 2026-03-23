23日朝早く、千葉県木更津市の民家で火事があり、焼け跡から1人が遺体で発見されました。警察や消防によりますと、23日午前5時すぎ、千葉県木更津市で付近に住む女性から「家が燃えている」と110番通報がありました。消防によって火はおよそ1時間後に消し止められましたが、平屋建ての民家1棟が全焼しました。焼け跡から性別や年齢の分からない1人の遺体が見つかっています。この家には高齢の男性が1人で住んでいるものの、この男