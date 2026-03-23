※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。 戦時中の日本兵、戦後の学生運動家、現代のヤンキー中高生や小学生。沖縄を舞台に時代を往来しながら14人のモノローグが繋がれていくなか、それらは次第に線で結ばれ、その線は触手のように読み手にも伸びてくる。『月ぬ走いや、馬ぬ走い』で数多の読者に衝撃を与えた豊永さんがデビュー2作目となる本作で描いたのは、沖縄の今を生きる少年「きみ」と80年前の沖縄