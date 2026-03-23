◆ エース左腕を2033年まで囲い込みフィラデルフィア・フィリーズは現地時間22日、クリストファー・サンチェス投手（29）との契約延長に合意したことを発表。新契約は来季から6年総額1億700万ドルとされ、2033年シーズンの球団オプションが含まれている。フィリーズとサンチェスは2024年6月にも4年総額2250万ドル、2030年まで2年間の球団オプションを含んだ契約延長に合意していたが、今回その契約を“上書き”。サンチェスが3