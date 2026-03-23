ロッテは23日、2026年シーズンのZOZOマリンスタジアムにおけるレギュラーシーズンのマウンド広告がセンス・トラスト株式会社に決まったと発表した。センス・トラスト株式会社代表取締役の今中康仁さんと、西岡剛一軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチが大阪桐蔭高校野球部の先輩・後輩という繋がりがあり実現。また3月28日西武戦試合前には、センス・トラスト株式会社のセレモニアルピッチが行われ、大阪桐蔭高校野球部OBで、希少