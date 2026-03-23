3月も最終盤。春分を迎え、この先は徐々に日足が伸びていきます。春らしい穏やかな日には、近くの公園でランチなども楽しいですね。手軽に利用できるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着しています。2026年3月の新商品5選まとめ(3月24日〜3月30日)ファミリーマート2026年3月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。スパイシーな味わいのチキン&ジャンバラヤ