伊藤ハム米久ホールディングスは3月20日から、伊藤ハム「アルトバイエルン」のブランドイメージキャラクターとして新たにお笑い芸人コンビの博多華丸･大吉さんを起用した新テレビCM(『博多弁の男』編)を全国放映する。伊藤ハムの主力ブランド「The GRAND アルトバイエルン」は、3月1日からよりおいしさが引き立つよう味わいのチューニングを実施し、ブランド名を「アルトバイエルン」として12年ぶりにリニューアルした。新CMは、「