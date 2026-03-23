【モデルプレス＝2026/03/23】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の西洸人が25日、都内で開催された『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念《MANDO MONDAYS》ポップアップイベントに出席。『スター・ウォーズ』愛を明かした。【写真】INI西洸人、ソロで「anan」登場 美しいボディライン見せる◆西洸人「スター・ウォーズ」愛語る『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー