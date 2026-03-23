いまのガールズグループは、節目のステージで少女時代を歌う。その最新例が、IVEの『Genie』だった。【写真】IVE、少女時代級の美脚3月21日と22日に仁川インスパイア・アリーナで行われたIVEの4度目のファンコンサートで、メンバーは航海士コンセプトの演出に続き、制服姿で『Genie』のカバーを披露した。ファンコンサートという、グループの色やファンへのメッセージが色濃く出る場で、少女時代の代表曲が選ばれた意味は小さくな