【モデルプレス＝2026/03/23】SixTONESの松村北斗が3月23日、都内で行われたNetflixシリーズ「九条の大罪」（4月2日世界配信）配信直前イベントに、主演の柳楽優弥、共演の池田エライザ、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督とともに登壇。衝撃を受けた俳優を明かした。【写真】松村北斗「嫉妬が止まらない」衝撃を受けた人気俳優◆松村北斗、衝撃を受けた俳優今作で初共演となった柳楽と松村。柳楽に「圧倒されっぱなしだった」と