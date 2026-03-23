たこ焼きチェーンの築地銀だこは、ロサンゼルス・ドジャースとのコラボレーションたこ焼第4弾『LA マッケンチーズ』を、MLB2026シーズンのドジャース開幕戦に合わせ、3月27日（金）より全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で発売する。価格は税込950円（持ち帰り）。あわせて27日から29日の3日間限定で、「がんばれ！ドジャース!! 応援キャンペーン」を実施し、この期間は100円引きで提供する。「がんばれ！ドジャ