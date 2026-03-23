完全体でカムバックしたBTSの新曲『SWIM』が、世界中のチャートを席巻している。BTSの新アルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』は、グローバルストリーミングプラットフォーム「Spotify」の「デイリートップソング・グローバル」で、3月20日〜21日付の2日連続で1位を獲得した。【注目】BTSはなぜ特別なのか「同期」と「同世代」から読み解く収録曲『Body to Body』は2位にランクインし、2曲ともに2日連続でトップ圏を維持した