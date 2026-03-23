彼氏とケンカしたあとは、一応仲直りできたとしても、なんとなく居心地の悪さを感じてしまうもの。とはいえ、そんな重たい空気の中で、相手をキュンとさせる言葉を口にしたら、一転して「やっぱりコイツしかいない！」と愛おしく思ってもらえるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「やっぱり好きだ！彼女に惚れ直した『ケンカのあとの一言』」をご紹介します。【１】「仲直りの印にハ