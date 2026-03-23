歌手兼女優のナナが、40kg台の体重を維持するための秘訣を明かした。ナナは、3月22日に放送されたJTBCのバラエティ番組「冷蔵庫をよろしく since 2014」にゲスト出演し、自身の冷蔵庫を公開した。【写真】ナナ、“ノーブラ”で東京観光ナナは中身が詰まった冷蔵庫について、「一人暮らしで、実は料理をしないタイプ。ほとんどがデリバリー中心だ。自分の冷蔵庫なのだが、母がストックするスタイル。家によく来るので、母が食べるも