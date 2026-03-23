日本雑穀協会は3月9日、都内で「日本雑穀アワード2026」の金賞授賞式と記者発表会を開催した。一般食品部門で金賞を受賞したのは7社13商品で、うち1商品(「九州大麦グラノーラ」＝西田精麦(株))が3年連続受賞により殿堂入りとなった。2026年は同協会が3月9日を「雑穀の日」と制定して20年であり、また同アワードを創設して15年となる節目の年にあたる。同会の倉内伸幸会長は「2023年の国際雑穀年(国連が制定)以来、世界では確実に