【ホビージャパン ヴィンテージ Vol.14】 3月23日 発売 価格：2,640円 ホビージャパンは「ホビージャパン ヴィンテージ Vol.14」を3月23日に発売した。価格は2,640円。 本書は中高年層にターゲットを絞り、現役のプラモデル趣味人口が最も多いとされる40代～50代がかつて夢中になった商品群を掲載するムック。今号の特集では「宇宙