アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が驚きの小顔ぶりを披露した。２３日に更新された自身のインスタグラムにオフショットを複数枚アップした大谷。ハーフアップヘアで黒縁メガネに大きなマスクをつけた姿やゲームセンターでの至近距離ショット、同じ「＝ＬＯＶＥ」メンバーの山本杏奈との２ショットを披露した。この投稿にファンからは「顔が小さくてマスクが笑笑」「とっても可愛くてにこにこ」「