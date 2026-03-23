声優で俳優の津田健次郎が２３日、都内でサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」新ＣＭ発表会に登場した。新ＣＭは「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というシリーズの最新作。今作でナレーションを務めた津田は白髪にヒゲ、メガネをかけた「プレミアムなヒデじい」として登場。「歴史あるプレミアムモルツの人気ＣＭシリーズに出演できるということで、光栄ですしうれしい」と笑顔。共演したオダギリジョーか