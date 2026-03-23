【1/24 ワイルド・スピード JZA80 スープラ】 8月 発売予定 価格：4,840円 青島文化教材社は、プラモデル「1/24 ワイルド・スピード JZA80 スープラ」を8月に発売する。価格は4,840円。3月30日14時より予約受付を開始する。 本商品はカーアクション映画「ワイルド・スピード」に登場する主人公ブライアン・オコナーの愛車JZA80 ス&#