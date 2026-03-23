◆ベルギーリーグ▽第３０節シントトロイデン１―３サンジロワーズ（２２日、大王わさびスタイエンスタジアム）ベルギー１部シントトロイデンはレギュラーシーズン最終戦で首位サンジロワーズとホームで対戦し、１―３で敗れた。日本代表ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ畑大雅、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ山本理仁の日本人選手６人が先発。プレーオフ１に向けて勝ち点差を詰めておきたかったが、