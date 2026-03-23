ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開その19」をお届けする（第1484回）。＊＊＊韓帝国最後の皇帝であり、韓国併合後は王に格下げになった李太王の嫡男の李垠と、日本の梨本宮方子女王（婚姻後は李方子）の間に生まれた、生後八か月の嫡男李晋は、本当に毒殺されたのか？歴