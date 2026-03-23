限定モデル「motorola razr FIFA World Cup 26 Edition」が日本で台数限定で発売！Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）が展開している「motorola razr」シリーズにおける5G対応フォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr 60（型番：XT2553-*）」のFIFAワールドカップ2026限定モデル「motorola razr FIFA World Cup 26 Edition」を発表しています。まずはアメリカやカナダにて2026年2月12日（木）よ