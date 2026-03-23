伊豆半島を「自転車の聖地にしよう」と、県や伊豆市などが連携して、情報発信や環境づくりを進めるプロジェクトが始動しました。このプロジェクトは担当者がSNSで発信した投稿をキッカケに動き出したもので、22日の発表会見には、賛同する市長や、平木副知事も参加して共同企業体「BICYCLOOP伊豆」の活動方針などが発表されました。その後、「自転車を化石化」して聖地として確立させようと、ロードバイク1台が、関係者によ