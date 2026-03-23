22日夜、富士宮市で歩行者の男性が車にはねられる事故があり、警察は車を運転していた26歳の男を現行犯逮捕しました。警察によりますと、22日午後10時ごろ富士宮市宮北町で、普通乗用車が車道にいた男性をはねる事故がありました。男性は飲食店で食事を終え、友人の車が駐車場からバックで出る際に車道で誘導していたところはねられたもので、頭を強く打ち、意識不明の重体となっています。この事故で警察は、男性をはねた富士宮市