県内では22日、下草などを焼く火事が相次ぎ、上田市では下草を燃やしていた火が燃え移り、77歳の男性が死亡しました。22日午後2時15分ごろ、上田市浦野で「土手焼き中に火が人に燃え移ったようだ」と近くで農作業中の人から消防に通報がありました。火は30分ほどで消し止められましたが、下草およそ40平方メートルを焼き、一人で野焼きをしていた近くの農業小泉強さん77歳が現場から遺体で発見されました。警察は下草を燃や