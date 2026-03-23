【新華社阜陽3月23日】中国安徽省阜陽市太和県の沙穎河国家湿地公園で、2千ムー（約130ヘクタール）のサクランボの花が次々と見頃を迎えている。訪れた人々は一面の花畑の中で美しい春のひとときを満喫している。（記者/李東標）