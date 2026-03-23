カーデザインの中でも難易度が高いジャンル今回取り上げる『日産ルークス』と、そのきょうだい車である『三菱デリカミニ』は、軽自動車のいわゆるスーパーハイトワゴンに属するモデルです。このカテゴリーは、実はカーデザインの中でも難易度が高いジャンルなんです。【画像】『カーデザインの3重苦』を見事に克服！日産ルークスと三菱デリカミニ全14枚自動車のデザインはパッケージに大きく左右されますが、『背が高い』、『幅