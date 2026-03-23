NHK総合『あさイチ』（前8：15）が23日、公式インスタグラムを更新。きょうの放送をもって、旅コーナーに登場するキャラクター「とりっぷさん」の声を務めていた声優の一龍斎貞友の卒業を発表した。【写真】『あさイチ』歴代キャラと並ぶ声優・一龍斎貞友投稿で「とりっぷさんの声を担当してくださっている一龍斎貞友さんが、きょうの放送をもって「あさイチ」卒業となりました」と報告。歴代キャラと並んで笑顔を見せる一龍斎