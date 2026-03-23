民間動物園「ノースサファリサッポロ」＝2025年6月、札幌市南区札幌市の許可を得ずに市街化調整区域で20年間営業を続け、昨年9月末に閉園した民間動物園「ノースサファリサッポロ」を巡り、市は23日、都市計画法に基づき、獣舎など全ての違法建築物の撤去を命じる「除却命令」を運営会社「サクセス観光」に出した。期限は10月末とした。市は開園前年の2004年10月に違法な建築を確認。以降、行政指導を繰り返してきた。都市計画