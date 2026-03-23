◇第98回選抜高校野球大会第5日1回戦高川学園―英明（2026年3月23日甲子園）昨秋四国大会優勝校の英明（香川）と84年春以来の出場となる高川学園（山口）の対戦は、好投手同士の熱戦となった。高川学園の最速146キロ右腕・木下瑛二投手は、公式戦9試合、61イニングで66奪三振、防御率1・92を誇るプロ注目の好投手。躍動感のあるフォームから、初回だけで2三振を奪った。対する英明の左腕・冨岡琥希投手も好投手。制