承諾を得て2人の女性を殺害した罪などに問われた男の初公判で、横浜市内の被害女性の父親が当初、捜査をした神奈川県警に自殺だと説明されていたことが明らかになったのをうけ、神奈川県警は23日、当時の捜査が不十分だったとして遺族に謝罪したと明らかにしました。斎藤純被告をめぐっては、2018年に承諾を得て当時21歳の女性を殺害した承諾殺人の罪などに問われ、先週の初公判で、2015年にも同様に横浜市内の当時22歳の女性を承