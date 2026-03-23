横浜市保土ケ谷区でけさ早く住宅が焼ける火事があり焼け跡から1人の遺体が見つかりました。午前4時前、保土ケ谷区の2階建て木造住宅でこの家に住む男性から「2階部分が炎上している」と119番通報がありました。消防車など30台が出動し、火はおよそ3時間半後にほぼ消し止められました。消防によりますと、この火事で、あわせて5棟が焼けて火元とみられる住宅から1人の遺体が見つかりました。出火当時、住人の男性は、「母親が2階に