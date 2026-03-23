声優木村昴（35）が23日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に初出演を果たした。木村は同日、テレビ東京系「おはスタ」（月〜金曜午前7時5分）にMCとして生出演していた。午前7時半の番組終了後、TBSがある赤坂に駆けつけた。MCの麒麟・川島明から「30分前まで『オハすた』出てました」と紹介された。「ドラえもん」の「ジャイアン」役の声優として知られる木村は「ドラえもんにどこでもドアを借りてきました」と自己紹介