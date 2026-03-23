小さめの土地に建つ戸建てを「狭小住宅」と呼びますが、実は法律的な定義はありません。そのため「狭くて小さい」とは具体的にどれくらいの広さの家のこと？という感覚は、地域によって大きく違うということも。【漫画】「自宅は激狭」と口癖のように言う人、いますよね（全編を読む）今回はそんな感覚的な「狭小住宅の定義」についての個人差からママ友トラブル寸前というお話を伺いました。こども園のママ友、家やマンション購入