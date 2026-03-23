「ご近所さんに“ふきのとう”を渡したら、20分後に天ぷらになって返ってきました。おいしい」【写真】食欲そそる！ 揚げたての「ふきのとう」そんなコメントが添えられた2枚の写真が、Xで話題を呼んでいます。投稿したのは、山梨県で田舎暮らしを楽しむ肉まん。さん（@Bagel02692857）。1枚目には、収穫したばかりの青々としたふきのとうが箱いっぱいに詰められた様子、2枚目には、ご近所さんの手で天ぷらになったふきのとうが写