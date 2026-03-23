私（ラン）は、夫のコウタと二人暮らしです。子どもはいません。実家には父が1人で暮らしています。母は私が4才のときに、不倫をして家を出て行ったそうです。けれど父や周りの人たちに支えられて、なんとかやってきました。母に会いたいとも思いません。そんな中、実家に1本の電話がかかってきました。電話の向こうの人物は私の「弟」と名乗りました。私の母が再婚した後に生まれた子どもなのだそう。余命いくばくもない母が、最