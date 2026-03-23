NHK連続テレビ小説『ばけばけ』が、いよいよ最終週に突入した。3月23日に放送された第121話のラストカットは、ヘブン（トミー・バストウ）が骨壷代わりに購入した小瓶越しに見える家族団欒の風景。そこに、フミ（池脇千鶴）の「砂時計かしらね」という声が重なる。どうやら別れの時は刻一刻と近づいているようだ。 参考：『ばけばけ』第122話、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が昔を懐かしむ