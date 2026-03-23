福岡県警田川署は23日、田川市で22日午後1時ごろ、干していた女性用の下着が盗まれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「外部から洗濯物が見えないようにするなど干し方を工夫する。不審な人物を見かけたらすぐに110番通報するなどしましょう」と注意喚起している。