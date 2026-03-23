＜フォーティネット・ファウンダーズカップ最終日◇22日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーの今季第5戦は、最終日を単独トップで出たキム・ヒョージュ（韓国）の逃げ切りVで幕を閉じた。【写真】健康的な小麦色JK時代の原英莉花賞金総額は300万ドル（約4億7330万円）。ヒョージュは優勝賞金として45万ドル（約7100万円）を獲得した。日本勢は15人中10人が決勝に進出。5位タイに