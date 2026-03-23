22日、呉市でレトロな観光地などを巡るイベントが開催され、街は様々な衣装をまとった人たちで賑わいました。入船山記念館などで行われたのは、呉市の歴史と文化に触れる「クレトロ巡り」です。会場では、アニメのキャラクターの衣装をまとった人たちが写真撮影を楽しむ姿が見られました。■イベントの参加者「こういうレトロな感じとか珍しくて、写真映えもして楽しいです。」また、普段入ることのできないエリアで、呉市出