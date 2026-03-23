2022年ドラコン大会の世界チャンピオン・大和田紗羅は163センチで公式記録342ヤードを記録。ダウンスイングでの飛ばしのコツをたっぷり教えてくれた。【連続写真】腰ではなくおへそを回すとこうなる！ 大和田の342ヤードスイング◇◇◇「ダウンスイングでは腰を回すのですか？」とよく聞かれますが、それは間違いです。実は、腰を回そうとすると、左腰に意識が集中しすぎてしまい、上体が開く動きになりがちです。これが、いわ