札幌市内の小学校では３月２３日に一斉に卒業式が開かれ、子どもたちが慣れ親しんだ学び舎をあとにしました。晴れ姿の卒業生が笑顔で入場します。札幌市の山鼻南小学校では、５４人の児童１人１人に卒業証書が手渡されました。卒業生は６年間の感謝の思いを込めた歌を披露し、決意を新たにしました。（札幌市立山鼻南小学校小田英人校長）「皆さんの未来に大きな花や大きな夢が咲くことを願っています」札幌市内では２３日、市立