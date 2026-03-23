野外音楽フェスティバル「ウォークインフェス」が４月、桜島で開かれるのを前にイベントの関係者が鹿児島市の下鶴市長を表敬訪問しました。鹿児島市の下鶴市長を表敬訪問したのは、ウォークインフェスの実行委員会メンバーです。13年目を迎えるウォークインフェスは、音楽を愛する若者に、表現の場を提供したいと2014年に桜島で始まりましたがコロナ禍は規模を縮小。2026年は、イベントの原点である桜