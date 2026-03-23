イギリスのロックバンド・MUSE（ミューズ）が6月26日に10枚目となるニューアルバム『The WOW! Signal（ザ・ワウ！・シグナル）』を発売することを発表した。【動画】MUSE、ニューアルバム『The WOW! Signal』収録曲「Be With You」ミュージックビデオMUSEは「Sent Into Space」という気球を使用してさまざまな物体（商品、製品など）を上空33km（宇宙の縁）まで送り届ける宇宙広告、PRサービス会社と提携し、特別に設計された