＜フォーティネット・ファウンダーズカップ最終日◇22日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞初日が60位、2日目10位。そして24位で最終日を迎えた山下美夢有が、6バーディ・1ボギーの「67」をマークした。ムービングデーに後退したが、圧巻の巻き返しでトータル10アンダーとし、日本勢トップの5位タイで4日間を終えた。〈写真〉どうマネる？山下美夢有の完璧オンプレーンスイング「ショットの精