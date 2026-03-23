２２日に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」では、警察側の合六スパイが判明し、早瀬・儀堂（鈴木亮平）、夏海・一香（戸田恵梨香）の夫婦が大ピンチに陥るが、ネットでは、まさかの人物に２人の助けを期待する声が集まっている。この日の「リブート」では、自分が夏海であることを認めた一香と早瀬・儀堂が改めてタッグを組み、家族のために合六を壊滅させることを誓い合う。早瀬・儀堂は、冬橋（永瀬廉）を仲間に引き入