米国アクシネット社から、ツアー検証プロセスのアナウンス。「ついに、GTよりも速いドライバーが登場。GTSのツアー検証プロセスを開始しました。今週、プレーヤーが新しいGTS2、GTS3、GTS4ドライバーを体験する様子を、フィードでフォローしてください」と、同社。また、ツアー広報も以下のようにアナウンス。【画像】コレが新しい『GT3』ドライバーのソールデザイン「明日テキサス・チルドレンズ・ヒューストン・オープンに出場す