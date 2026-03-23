俳優の見上愛が23日、東京・青山で開催された「SALON 23区 Aoyama Flagship Store オープン記念 記者発表会」に登壇。大人っぽくモノトーンでまとめたレースドレススタイルで登場した。【全身ショット】鎖骨チラリ！ブラックコーデで登場した見上愛レディスブランド『23区』のブランドアンバサダーを務めている見上は、大人っぽさがありつつも今シーズンのトレンド・レースを押さえたコーディネートを着こなした。黒を基調とし