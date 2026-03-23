フリーアナウンサー羽鳥慎一は23日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。19日に行われた日米首脳会談冒頭取材時の記者とのやりとりで、トランプ米大統領から「真珠湾攻撃」発言を引き出した同局官邸キャップ千々岩森生記者に対し、「大事な質問だったと思います」と、繰り返した。この日の放送では、日米首脳会談の舞台裏をパネル企画で特集。現地取材した千々岩氏もスタジオ出演し